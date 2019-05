E' un Canicattì "stellare", è finale play: tutto per la serie D

Il Canicattì sogna e lo fa ad occhi aperti. I biancorossi hanno strappato il pass per la finale nazionale dei Play off, post season che vale un posto in serie D.

La formazione del tecnico Terranova ha compiuto l’impresa pareggiando contro il Gladiator. L’uomo che porta il Canicattì in finale play off è D’Angelo con un gol che sorprende tutti, è uno a uno e la finale play off è conquistata. Il pareggio alla squadra del tecnico, Terranova basta e avanza.

Si, perché, i biancorossi all’andata avevano vinto due a uno. La corsa verso la serie D si fa sempre di più bella è avvincente. Il Canicattì, adesso, dovrà affrontare il Biancavilla, un derby tutto siciliano che promette spettacolo.

