Due agrigentini in nazionale, il presidente dell'Asd Trinacria: "Felice per i miei ragazzi"

Sono due gli agrigentini convocati dalla nazionale italiana dilettanti di calcio. In Si tratta di Samuele Scannella, portiere di 15 anni e Cristian Casucci, centro campista e anche lui 15 enne. I due ragazzi appartengono all’Asd Trinacria calcio. Cristian e Samuele sono stati scelti tra i venti migliori giocatori d’Italia.

“E’ molto emozionante ha detto – Giovanni Castelli ad AgrigentoNotizie - è da agosto che lavoriamo sodo e questo riconoscimento non può che riempirmi il cuore d’orgoglio. Cosa mi sento di dire ai miei ragazzi? Devono essere bravi a rimanere con i piedi per terra. Ho spiegato bene loro, che questa è una grande opportunità. Non è da tutti essere scelti tra i venti migliori in Italia. Devono essere bravi a dare tutto, questo è un treno che non possa tante volte nella vita. Quindi, serve tanta concentrazione e buona volontà. Noi, qui, lavoriamo con tanta passione e umiltà”. I ragazzi sono stati convocati in occasione del torneo internazionale di Cava dè Tirreni.

