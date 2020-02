Il "Dino Liotta" si fa bello per il Palermo, si va verso il grande esodo

Una sfida così, al “Dino Liotta” non si vedeva da troppo tempo. I gialloblù attendono la corazzata Palermo. Ad accompagnare i rosanero sarebbero circa mille tifosi.

Si, perchè, i 400 tagliandi messi a disposizione dalla società di casa sono terminati nel giro di due ore. Domenica, a Licata, si va verso il grande esodo. Infatti, sono in vendita altri 600 biglietti a disposizione per i tifosi palermitani. Sarà una domenica “bestiale” per il “Dino Liotta” che si appresta a scrivere il tutto esaurito.

Il Licata, davanti i suoi tifosi, “battaglierà” fino all’ultimo secondo. Davanti a sé troverà un Palermo più che mai affamato di punti. Sarà una super sfida.