In casa Fortitudo Agrigento inizia l'era Cagnardi, l'ex serie A è il nuovo coach

Il diesse Cristian Mayer ha portato in biancazzurro un ex serie A. il nuovo coach della Fortitudo Agrigento è Devis Cagnardi.

Una vita alla Pallacanestro Reggiana, Cagnardi, sarà l’erede di Franco Ciani. Il coach è stato annunciato in tarda serata.

Il profilo di Cagnardi ha convinto anche e soprattutto il presidente Salvatore Moncada. Il 43enne sarà a servizio della Fortitudo Agrigento già da subito.

Il comunicato della società

"La Fortitudo Agrigento comunica di avere raggiunto un accordo con Devis Cagnardi. E’ lui il nuovo allenatore biancazzurro. Il 43enne di Pisogne, nell’ultima stagione, ha allenato Reggio Emilia, in serie A. Il bresciano è entrato all’interno dello staff biancorosso nel 2006, come istruttore della scuola basket Reggio Emilia. La trafila nelle giovanili, fino ad arrivare in prima squadra.

E’ stato vero protagonista di stagioni importanti per la rinascita del basket reggiano e dopo il ritorno nella massima serie, ha conquistato da assistente la vittoria dell’Eurochallenge nella stagione 2013/14. Ha partecipato all’Eurocup nel 2014/15 ed ha raggiunto la finale scudetto poi persa contro Sassari.

Nella stagione 2015/16 diventa vice allenatore della squadra reggiana che vincerà la Super Coppa italiana e parteciperà all’edizione dell’Eurocup superando il primo turno. Oltre a questo ha raggiunto la seconda finale scudetto consecutiva, persa contro Milano. Con la Pallacanestro Reggiana vanta anche la partecipazione a 5 edizioni consecutive delle Final8 di Coppa Italia.

Dalla stagione 2016/2017 è stato vice allenatore a Reggio Emilia, prima di fare il grande salto. Devis Cagnardi nella stagione 2018/2019 ha iniziato il campionato come capo allenatore. Oggi, nel suo presente e nel suo futuro, c'è la Fortitudo Agrigento".