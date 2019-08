Il difensore Desiderio Garufo ha firmato: da Grotte al Reggina 1914

Ha firmato. Desiderio Garufo, poche ore fa, ha firmato - fino al giugno del 2020 - il contratto con la Reggina 1914. Il difensore, 32 anni, è di Grotte ed ha già raggiunto Reggio Calabria.

Desiderio Garufo, orgoglio grottese, nel 2008-2009 è stato in serie D con la Nissa. Poi è passato, in serie C2, al Sangiovannese e al Taranto e Nocerina, in serie C1. Nel 2013-2014 è stato a Trapani, in serie B, per poi passare al Novara, al Catania e al Parma, tornando - per l'anno 2018-2019 - fra le fila del Trapani sempre in serie C: stessa categoria della Reggina 1914.