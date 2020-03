Il derby va alla ProFavara, l’Akragas esce sconfitta dal “Brucculeri”

Alla ProFavara il derby contro l’Akragas. Per i biancazzurri doveva essere la domenica perfetta, ma così invece non è stato. I padroni di casa, con pazienza, sono riusciti a costruire il vantaggio e a portare via la vittoria. Al termine dei minuti regolamentari vince la ProFavara che si è imposta con il risultato di uno a zero.

A "regalare" il derby ai favaresi ci ha pensato l’ex di turno, ovvero Fallea. L’Akragas ha provato a reagire, ma le reti di Gambino sono state annullate. I padroni di casa, sostenuti da un super tifo, hanno battuto l’Akragas, in una partita più che mai maschia e combattuta. Esultano i favaresi per una vittoria fondamentale. L’Akragas, invece, mastica amaro per l’ennesima occasione buttata via.

Le tifoserie hanno provato, più volte, ad entrare in contatto. In mezzo c'era però un maxi schieramento della polizia che ha realizzato uno sbarramento che ha evitato qualsiasi possibilità di scontro.