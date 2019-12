Derby siciliano per la Pallavolo Aragona, Composto: "Siamo cariche e pronte a dare battaglia"

La Pallavolo Aragona sta ultimando la preparazione atletica in vista del big match di sabato 14 dicembre contro il Santa Teresa di Riva per la nona giornata di andata del campionato di serie B1, girone D. Il derby siciliano si disputerà al "PalaBucalo" con inizio alle 18. La vice capolista del campionato con 18 punti, sarà chiamata ad una superba prova del collettivo per cercare di portare a casa l'intera posta in palio contro un avversario che occupa il terzo posto con 15 punti ed è annunciato in grande forma, sia fisica che mentale.

Coach Luca Secchi e le biancazzurre hanno preparato la partita con la massima determinazione e sono pronte alla "battaglia" come sottolinea, durante l'intervista di presentazione del match, la centrale Ambra Composto, che analizza anche il campionato fin qui svolto dalla formazione del presidente Nino Di Giacomo.

"Sicuramente sarà una gara molto impegnativa - dice Ambra Composto. Il loro è un campo non semplice, sia per dimensioni ma anche per il pubblico. Stiamo lavorando tanto e preparando la partita nel migliore modo possibile. Sono punti fondamentali. Siamo molto cariche e abbiamo tanta voglia di fare bene".