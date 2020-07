Davide Bonocore accetta il Licata, è lui il nuovo allenatore

Il Licata calcio ha un nuovo allenatore, si tratta di Davide Bonocore. Il tecnico e la società gialloblu hanno stretto accordo. Mister Boncore ex calciatore del Licata, si lega al sodalizio di via Marocco dopo aver ottenuto importanti piazzamenti con la maglia del Troina.

"A Davide Boncore - dice la società licatese - vanno i migliori auguri per il raggiungimento di importanti obiettivi sportivi con la maglia gialloblu". La società, in questi giorni, sta operando sul mercato per allestire una rosa assai competitiva.