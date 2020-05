Sport e misure anti Covid 19, Ilardi: "Serve un aiuto a tutto il comparto"

Volti noti del mondo dello sport agrigentino, hanno preso parte ad una video conferenza. All'incontro, seppur "telemarico" hanno preso parte: l'istruttrice di fitness, Daniela Ilardi, ed a cui hanno partecipato il Capo di Gabinetto vicario dell'Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, Calogero Pisano, il consulente allo Sport, Toti Longo, nomi noti del mondo dello sport agrigentino come Marzia Filippazzo, Sabina Flora, Angelo Avanzato, Lillo Taiello, Giovanni Valenti e tanti titolari ed istruttori di palestre e strutture sportive della città.

Durante il videoincontro si è discusso sulla crisi economica, determinata dalla pandemia di coronavirus, che ha duramente colpito il comparto e sulle azioni da attuare a sostegno del settore.

Alle istanze ed alle preccupazioni manifestate dagli intervenuti, ha risposto il Capo di Gabinetto Vicario, Calogero Pisano, "che ha voluto sottolineare come la Regione si stia impegnando senza sosta per aiutare in maniera concreta un settore in chiara difficoltà". Pisano, durante l'incontro, ha disucsso di sostegni economici ma anche predisposizioni di giuste aree pubbliche all'aperto destinte allo sport.

Non solo, Pisano ha anche parlato di voucher dedicati per l'acquisto dei servizi erogati da palestre e centri sportivi, così da respiro al settore. "È stato un incontro molto proficuo, ricco di chiarimenti e proposte e non sarà certamente l'unico - afferma Daniela Ilardi - lo sport è molto importante per il benessere fisico e mentale di tutti noi, è dunque fondamentale che le Istituzioni diano un concreto aiuto per far ripartire il comparto".