Pallavolo Aragona, Damiano Romano è il nuovo assistant coach

La Pallavolo Aragona fa sapere che il nuovo assistente coach/scoutman per la stagione 2019/2020 è Damiano Romano, proveniente dalla Sifi Kondor Catania di serie B2 femminile. Damiano Romano, dunque, sarà il nuovo collaboratore tecnico e addetto alle statistiche nello staff di coach Luca Secchi della società del presidente Nino Di Giacomo che, oltre a continuare le trattative per completare l’organico delle atlete, è al lavoro anche per quanto concerne le altre figure da affiancare all’esperto allenatore per un lavoro sempre più incisivo e professionale.

In passato ha lavorato come allenatore/scoutman per diverse formazioni siciliane di B1 e B2, sia maschile che femminile, e tra queste: Orizzonte Tremestieri, Universal Tremestieri, Pvt Modica, Messaggerie Volley Catania. Damiano Romano arriva ad Aragona con tanto entusiasmo e voglia di fare bene: "Credo di essere stato tra i primi ad accettare la proposta, a prescindere da categoria e roster, per la serietà di questo progetto. Non posso che ringraziare la società e in particolar modo il Presidente, Nino Di Giacomo, per la fiducia poiché non è mai così scontato far parte di un contesto così ambizioso. Credetemi, non lo è. Penso che in ogni ambito lavorativo serva competenza e fortuna. Io mi ritengo abbastanza fortunato fino ad ora. Siamo consapevoli dei nostri valori e delle nostre ambizioni. E’ stato allestito un roster molto notevole, a partire dal primo allenatore col quale non vedo l’ora di collaborare. Ma se si vuole ottenere qualcosa di importante servirà umiltà e lavorare a testa bassa. Penso che mai come quest’anno la volontà di prepararsi e migliorarsi quotidianamente in palestra possa fare la differenza. Non vedo l’ora di abbracciare questo nuovo ambiente e i tifosi. Sono sicuro che ci daranno un grossissima mano".