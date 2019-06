Corrado Mutolo è il nuovo allenatore dell'Akragas, il neo tecnico: "Arrivo in una grande città"

La nuova Akragas prende forma. Al comando della "brigata" biancazzurra, il tecnico palermitano, Corrado Mutolo. L'allenatore, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa. A volere fortemente Mutolo, sulla panchina dell'Akragas, è stato il patron Castronovo. Lo scorso anno mister Mutolo ha allenato il Cup Palermo nel campionato di Eccellenza. Nella sua carriera ha allenato anche lo Sporting Palermo, l'Aragona, l'Atletico Campofranco e la Parmonval, vincendo numerosi campionati e ottenendo sempre ottimi piazzamenti al termine delle singole stagioni. Con la formazione palermitana della Parmonval ha disputato i playoff nazionali, sfiorando la promozione in serie D. Corrado Mutolo è senza dubbio un tecnico competente e molto professionale. Ecco le sue prime parole da allenatore dell'Akragas: "Arrivo in una grande città con trascorsi calcistici importanti. È un progetto stimolante. Ho accettato subito l'incarico e metterò la mia esperienza, il mio modo di lavorare al servizio della squadra e della società. Sono certo che faremo un grande campionato, che sia la Promozione o l'Eccellenza. Abbiamo le idee chiare sulla costruzione della nuova squadra. Sono davvero felice e non vedo l'ora di iniziare questa avventura".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!