Fulmine al ciel sereno in casa Akragas, mister Mutolo lascia i biancazzurri

Corrado Mutolo lascia l’Akragas. L’allenatore si dimette per “motivi personali”. E’ un vero fulmine a ciel sereno per la squadra del patron, Giovanni Castronovo. L'ormai ex allenatore dei "giganti" ha annunciato il suo addio tramite social. Sbigottiti i tifosi dell'Akragas continuano a chiedersi il perchè.

"Purtroppo con molto dispiacere - scrive Corrado Mutolo - devo comunicare le mie dimissioni come allenatore dell'akragas per motivi personali. Però non posso fare a meno di ringraziare società i miei collaboratori la squadra la città di Agrigento, ed i tifosi che nelle ultime partite si sono avvicinati. Vedere la curva incitare è stata un emozione unica. Ma un ringraziamento particolare lo voglio fare alla Famiglia Veneziano che sin dal primo giorno mi ha fatto sentire uno di famiglia. Grazie di tutto e Forza Gigante". Mutolo si congeda così. L'ex allenatore saluta tutti e va via. Cosa farà adesso l'Akragas? Sono tanti gli interrotativi. Quasi certamente, il patron Castronovo, scioglierà i dubbi nelle prossime ore.