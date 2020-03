Emergenza Coronavirus, la Fortitudo Agrigento lascia partire James

Christian James ha lasciato Agrigento. La Fortitudo Agrigento, questa mattina, lo ha comunicato tramite nota stampa. L’emergenza Coronavirus ha indotto l’americano ha lasciare la città dei Templi. Tramite nota stampa, la società del patron Moncada, ha lasciato partire il forte giocatore statunitense.

"In un momento così delicato ed incerto, dovuto all’emergenza da Covid 19, Christian James ha scelto d’essere vicino alla propria famiglia - si legge in una nota della società. Il giocatore, però, resterà in continuo contatto con il nostro staff tecnico in attesa di ulteriori sviluppi relativi alla ripresa dell’attività agonistica". Questa la nota trasmessa dalla Fortitudo Agrigento.