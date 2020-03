L'emergenza Coronavirus ferma lo sport, dal calcio al basket: tutti in attesa

L’emergenza Coronavirus ha fermato lo sport. Dal calcio alla pallavolo, passando per il basket. Intere squadre, in questo momento, sono ferme. L’Akragas, attraverso i propri canali social, ha fatto sapere che i giocatori biancazzurri non si allenano ed il presidente Giovanni Castronovo ha lanciato un appello.

“Mi manca l’Akragas – ha detto il patron – ma la salute viene prima di tutto”. Stessa sorte per la pallavolo Aragona, le ragazze del presidente Nino Giacomo sono chiuse in casa ed attendono nuove indicazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non cambia, dunque, la situazione in casa Fortitudo Agrigento. I giocatori non escono dalla foresteria del PalaMoncada, in attesa di comunicazioni. I biancazzurri, dovrebbero, giocare l’ultima gara di campionato ma adesso, le partite, sembrano un lontano ricordo. Allenamenti personalizzati, chat di gruppo ed una prerogativa che vale per tutte e tre le principali società di Agrigento: “noi restiamo a casa”