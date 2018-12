Coppa Sicilia, il Futsal Canicattì 5 cala il poker e vince sul Caltagirone

Vittoria in trasferta e passaggio del turno - in Coppa Sicilia - per il Futsal Canicattì 5 che è riuscito, con quattro reti su tre degli avversari, ad imporsi. Sono andati a segno - in quella che è stata una partita piena di emozioni - Fontana, Falsone e Faldetta. "Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi - ha dichiarato mister Jack Giardina - . Hanno dato prova di grande carattere e personalità battendo una squadra forte come il Caltagirone che si trova nelle prime posizioni nell’altro girone di serie C2 e poi vincere fuori casa è sempre difficile".

Il prossimo impegno per i biancorossi del presidente Enzo Urso sarà, alla ripresa del campionato, in trasferta ad Alcamo contro l’attuale capolista.