Akragas-Pro Favara, ecco i convocati per i biancazzurri

L’allenatore dell’Akragas, Corrado Mutolo, ha convocato 20 giocatori per la sfida alla Pro Favara, in programma domani, domenica 1 settembre, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento, e valevole per il match di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, stagione 2019/2020.

Ecco la lista dei convocati:

Sebastiano Paterniti; Giorgio Sodano (2002); Fabio Marziano (2001); David Biancola Giuseppe Ferrante; Giovanni Biondo; Bartolomeo Caronia; Giuseppe Santangelo; Salvatore Treppiedi; Giuseppe D’Angelo; Alessio Mannina (2000); Pietro Incardona (2001); Samuele La Rocca (2001); Giovanni Ruggeri (2002); Pietro Lala; Aby Daoudi (2000); Rosario Licata; Alfonso Cipolla; Salvatore Faulisi; Giuseppe Gambino.