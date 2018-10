Si conclude a Sciacca l'impresa della maratoneta polacca Daga Szolc

Si conclude oggi a Sciacca l’impresa dell’atleta Daga Szolc. La maratoneta polacca, non professionista, a inizio mese è partita per percorrere a piedi il periplo della Sicilia con due obiettivi: conseguire il primo guinnes record polacco della sua categoria con il giro più lungo del perimetro dell’isola; aiutare, con il sostegno degli sponsor, la ricerca per la prevenzione e la cura del cancro al seno, tramite l’associazione Stowarzyszenie Amazonki.

Daga Szolc arriverà a Sciacca intorno alle 15 in piazza Scandaliato, con al seguito il proprio staff e il console onorario della Repubblica di Polonia a Palermo Davide Farina. Alle 15,30 saranno ricevuti a Palazzo di città dal sindaco Francesca Valenti e dal vice sindaco Gisella Mondino.



La maratona è iniziata proprio da Sciacca a inizio ottobre ed ha fatto tappa in quasi 30 comuni percorrendo le aree costiere dell’intera isola (circa 1300 chilometri). Oltre a segnare il record, l’avventura di Daga Szolc farà conoscere le bellezze artistiche, culturali, monumentali e culinarie dei luoghi percorsi. Dell’Impresa si realizzerà anche un docufilm in tre lingue: italiano, polacco e inglese.