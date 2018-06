Closing Akragas, si rimanda ancora: documenti pronti si attende Karimouee

Slitta ancora l’incontro tra l’industriale iraniano Karimouee e la proprietà dell’Akragas. Il faccia a faccia era previsto alla fine del mese di maggio, ma un nuovo rinvio ha fatto slittare la trattativa.

Alla base della mancata presenza dell’iraniano, ci sarebbe ancora una volta la “questione visto”. L’Akragas attende l’arrivo del nuovo e possibile proprietario, se la trattativa non dovesse andare in porto nessuno – ad oggi – sarebbe interessato a rilevare il club.

I documenti per il passaggio di proprietà sono pronti, i tifosi sono spazientiti ed iniziano a perdere anche le speranze. Il closing con gli iraniani è vitale, la proprietà agrigentina crede nelle parole date da Kariumouee, per questo, l’industriale è atteso in città la prossima settimana.