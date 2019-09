Tennis, Agrigento batte Nicolosi ed è a un passo dalla finale per la promozione in D2

Il Circolo Tennis Agrigento si è imposto per 3 a 1 sul TC Nicolosi nel match di andata delle semifinali di D3 maschile dei play-off per l’ammissione in serie D2.

Capitan Collura e compagni hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, visto che per accedere alla finale basterà loro anche un pareggio nel match di ritorno domenica prossima a Nicolosi.

Il risultato è maturato grazie alle vittorie dello stesso capitano Bartolomeo Collura su Michele Sciuto con il punteggio di 6/1 6/3 e successivamente di Marco Chiaramonti che si è imposto su Domenico Ferrara per 6/1 6/4.

Nel terzo singolare il tennista di casa Carmelino Sacco, ad un passo dalla conquista del primo set, visto che conduceva per 5 a 2, si è fatto rimontare dal giovane Gianluca Sciuto, perdendo il set 7/5, per poi cedere anche nel secondo.

Nel doppio conclusivo Bartolomeo Collura e Marco Chiaramonti non hanno lasciato scampo alla coppia formata da Ferrara e Michele Sciuto, imponendosi con un netto 6/0 6/1.

Domenica prossima, a Nicolosi, l’opportunità di accedere alla finale è assai ghiotta, basterà, ripetiamo, aggiudicarsi due match per conquistare la finale e giocarsi poi la promozione in serie D2 contro la vincente del match tra Queen’s Castelvetrano e TC Calascibetta.