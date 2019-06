Racing Team Agrigento, ecco tutti gli atleti convocati per le competizioni nazionali

Matteo Amella, Giuseppe Reina e Alessio La Porta, tutti atleti del Racing Team Agrigento, sono stati convocati per partecipare ad alcune competizioni nazionali.

Il primo, domenica 16 giugno, correrà la prova del campionato italiano juniores che si svolgerà a Città di Castello, in provincia di Perugia. Amella, che attualmente guida la classifica regionale della categoria “junior”, è stato selezionato dal tecnico regionale Nunzio Valuri.

Giuseppe Reina parteciperà invece alla terza prova di Coppa Italia Giovanile di mountain bike in quel di Valle di Casies, in provincia di Bolzano. Per Alessio La Porta è arrivata invece una convocazione “con riserva”, ma rimane la soddisfazione di essere stato “inquadrato” dal selezionatore Gerlando Scrifani.

Soddisfatto il direttore sportivo, Totò D’Andrea.