Ciclismo, gli allievi della scuola di D'Andrea protagonisti a Erice

I ragazzi della scuola di ciclismo nella Valle del direttore sportivo Totò D'Andrea, sono stati impegnati in diverse competizioni e discipline regionali.

Ad Erice, nella quinta prova del campionato regionale coppa Sicilia, categoria “giovanissimi”, su un percorso abbastanza tecnico, i giovani agrigentini hanno ottenuto ottime posizioni nelle varie discipline, piazzamenti che consentono di mantenere saldo il primo posto nella classifica generale.

A Calamonaci, nella 12^ coppa esordienti, Alessio La Porta ha sfiorato il podio giungendo quarto. Successo in vece per Chiara Vitello nonostante vari guasti meccanici.

Alla Marathon di Ragusa, Dario Marchica sale sul podio ottenendo un meritato 3^posto. Il piatto forte si è avuto a Monterosso Almo, in provincia di Ragusa, al 17^ Memorial “Giovanni Cannarella”. Nella gara nazionale juniores e under 23, Matteo Amella, in volata, ha ottenuto un meritato terzo posto.