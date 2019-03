Che gioia per il volley Canicattì, arriva la promozione in B2: adesso è storia

Il volley Canicattì vola in B2, per una promozione che sa di tanto sacrificio e sano agonismo. Le giovani atlete dopo un campionato importante, conquistano una promozione più che mai sudata. Il Canicattì non ha mai avuto una squadra di pallavolo in serie B2, quindi, la promozione ha il sapore di un evento storico. Si apre un nuovo scenario per il Canicattì, a fare i complimenti è stata anche la Pallavolo Aragona, del presidente Nino Di Giacomo.

"Congratulazioni alla formazione della Nati' Volley Canicattì: ai dirigenti, al tecnico e alle giocatrici per la conquista del campionato regionale di Serie C e la storica promozione nel campionato nazionale di serie B2. Il club aragonese rivolge un grosso in bocca al lupo e buon lavoro alla Nati' Volley Canicattì per la prossima stagione agonistica augurandogli di raggiungere traguardi sportivi sempre più importanti per la vicina città di Canicattì".