Naro palcoscenico del grande canottaggio, gare al lago San Giovanni

Naro è pronta a vivere una due giorni di grande sport. La città si appresta ad ospitare una grande gara di canottaggio. Sabato 1 e domenica 2 giugno atleti ma anche tecnici provenienti da ogni parte della Sicilia, sono pronti a gareggiare. Il primo appuntamento serve a recuperare quello perso del 27 aprile, gara annullata per troppo vento.

Domenica, invece, gli atleti si sfideranno per una tappa del campionato regionale. I migliori saranno premiati con dei titoli siciliani, le categorie in gara sono: junior, under 23, pesi leggeri, senior ed esordianti.

Dopo Ortigia, Naro si candida ad essere palcoscenico importante del canottaggio che conta. Se nel siracusano è vissuto come un grande evento, Naro spera di creare un movimento sportivo utile al turismo del posto. Un evento unico nel suo genere che è pronto a regalare spettacolo.