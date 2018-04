Cannon e Williams, gli americani che fanno grande la Fortitudo: "Penny" giocatore del mese

E’ Pendarvis Williams il giocatore del mese di aprile. Le sue medie hanno fatto sì, che protasse a casa, un riconoscimento importante. Penny Williams nelle tre gare di aprile per lui medie di 19.0 punti, 8.3 rimbalzi e 5.0 assist, con il 64 per cento dal campo. Williams ha preceduto Elston Turner (Cuore Napoli Basket) e Will Mosley (FCL Contract Legnano).

Ennesimo riconoscimento per gli americani della Fortitudo, soltanto a febbraio, è stato Jalen Cannon a portare a casa il premio di migliore giocatore del mese. Amici fuori dal campo e “gladiatori” dentro il parquet.

Cannon e Williams stanno facendo le fortune della Fortitudo. Per questo, coach Ciani si aspetta molto da loro due. A Bologna servirà l’apporto di tutti, ma i punti di Cannon e Williams, potranno essere fondamentali.