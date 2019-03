Calcio a 5, la Futsal Canicattì batte l'Alcamo e continua la corsa verso la vetta

Convincente prova del Futsal Canicattì 5 che al palazzetto "Saetta e Livatino" ha surclassato l’Alcamo Futsal portando a casa i tre punti che lanciano la formazione di Jack Giardina al’inseguimento della polisportiva "Alqamah". Contro i trapanesi, fino a ieri terza forza del girone, la squadra biancorossa ha dato prova di grande solidità mantenendo sin dall’inizio il pallino del match indirizzato a favore dei locali dalla splendida prestazione di Daino, autore di 5 reti.

A completare la festa per il Futsal Canicattì 5 reti di Sirone e Falsone (doppiette per loro) ed Isgrò. A sette giornate dalla conclusione del campionato la formazione di mister Giardina appare quella più in forma tra quelle del gruppo A e sicuramente i biancorossi proveranno fino alla fine a ricucire lo strappo con la polisportiva "Alqam" .