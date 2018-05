Tutto pronto per il Campus estivo della Real Basket Agrigento

La Società Real Basket Agrigento di Alessandro Bazan e Lucia Zebri comunica il proseguimento, senza sosta, delle attività di avviamento allo sport per bambini e bambine di scuola elementare e medie con l'organizzazione del settimo consecutivo Campus estivo.

L' evento ludico - sportivo sarà quest'anno diviso in due fasi e si svolgerà, dal 4 giugno al 13 luglio, al Palasport “Pippo Nicosia” impianto che la società ha preso in gestione e ristrutturato dopo sei anni di totale chiusura e abbandono. Il Campus estivo della Real Basket Agrigento si svolgerà anche nella struttura della "Pinetina" in via Cavaleri Magazzeni, tra il Villaggio Mosè e San Leone, dal 4 al 29 giugno. La finalità dei Campus è quella di far svolgere più attività sportive contemporaneamente. I partecipanti, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, potranno divertirsi giocando nel modo che loro sceglieranno sotto l'attenta guida degli istruttori e organizzatori.

Per il Campus della Pinetina è previsto anche un servizio di bus navetta con partenza e ritorno dal Palasport Pippo Nicosia.

“E nostra intenzione - dichiara Alessandro Bazan - intensificare l'attività sportiva nei mesi estivi anche perché, con la conclusione della scuola, i bambini hanno più tempo da dedicare alle attività sportive. Ed è per questo che invito i genitori a spingere i propri figli nel cimentarsi in attività sportive utili a migliorare il loro grado di socializzazione e psico-motorio".