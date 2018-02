Nuovo "ko" dell'Akragas, i biancazzurri schiacciati dai cugini del Siracusa

Niente da fare. L'Akragas non riesce a tenere testa - anche se lo ha fatto, stringendo i denti, per tutto il primo tempo - al Siracusa. Il derby - gara valevole per la venticinquesima giornata - se lo è aggiudicato, con un goal di Liotti al '60, proprio il Siracusa. Ancora una volta, dunque, i ragazzi di Lello Di Napoli, al "De Simone", hanno dovuto rinunciare all'obiettivo - che sta diventando ormai sempre più difficile - di racimolare punti salvezza.

IL TABELLINO:

SIRACUSA (4-2-3-1): D’Alessandro; Daffara (89' Mangiacasale), Altobelli, Bruno, Liotti; Spinelli, Toscano (65' Palermo); Parisi, Catania, Grillo (46' De Silvestro); Scardina (80' Bernardo). A disp.: Genovese, Punzi, Di Grazia, Vicaroni, Mancino, Mazzocchi, Marotta. All. Bianco.

AKRAGAS (3-5-2): Vono; Scrugli, Danese, Mileto; Sanseverino, Carrotta (80' Gjuci), Zibert, Bramati (61' Navas), Pastore; Camarà; Dammacco (61' Moreo). A disp.: Lo Monaco, Raucci, Petrucci, Ioio, Caternicchia, Canale, Saitta, Minacori. All. Di Napoli.

ARBITRO: Luciani di Roma (Cantafio-Cucumo)

MARCATORI: 60' Liotti

NOTE: ammoniti Parisi, Bruno, Sanseverino, De Silvestro, Liotti, Pastore.