Volley, il Ribera vince il girone e vola ai playoff

Il Ribera vince il girone e vola ai playoff. Con ben 34 punti si sono aggiudicate la testa del girone. Durante tutto il campionato hanno tenuto uno score impressionante: 11 vittorie su 12 tutte per 3 set a 0 1 sola sconfitta per 2 set a 3. Un risultato importante per coach Anna Presti e le sue atlete alla primissima esperienza nel prestigioso campionato ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo. Ad aprile disputeranno i play Off con le prime squadre degli altri 4 gironi regionali.