Calciomercato Akragas, Giovanni Giarrusso è biancazzurro

L'Akragas, vice capolista del campionato di Eccellenza, girone A, ha "portato a casa" il centrocampista Giovanni Giarrusso, ex Sancataldese, classe 1998, originario di Agrigento. Il giovane e forte atleta oggi pomeriggio ha firmato la lista che lo legherà all'Akragas fino al prossimo 30 giugno, in presenza del direttore sportivo Ernesto Russello.

Giarrusso è già a disposizione dell' allenatore Totò Vullo e potrebbe esordire domenica prossima contro il Don Carlo Misilmeri. Per Giarrusso si tratta di un ritorno in casa biancazzurra. Nella stagione 2016/2017 è stato uno dei punti di forza della squadra Berretti dell'Akragas. Successivamente ha indossato le maglie di Sancataldese e Acireale in serie D, poi ancora Sancataldese tra serie D ed Eccellenza.