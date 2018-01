Calciomercato Akragas, anche Scrugli pronto a lasciare la città

Andrea Scrugli ha le valige in mano. Il terzino dell’Akragas, potrebbe lasciare il biancazzurro. Dopo gli addii illustri: Vono, Sepe, Longo e Parigi, anche il calabrese potrebbe andare via. Le squadre che avrebbero fatto un sondaggio sono il Siracusa e la Virtus Francavilla. Scrugli vorrebbe andare via, Di Napoli è stato chiaro “non trattengo chi non ha voglia di restare”.