Akragas e Pallavolo Aragona insieme sognando la promozione, Bottone invita le ragazze all'Esseneto

Il presidente dell'Olimpica Akragas, Salvatore Bottone, fa "un grosso in bocca al lupo alla Seap Pallavolo Aragona" che sabato affronterà, al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento, la capolista Santa Teresa di Riva in una sfida che vale la promozione diretta in serie B1.

Bottone, inoltre, invita i tifosi dell'Akragas a sostenere le ragazze dell'Aragona in questa delicata e difficile partita. Infine, la società akragantina invita ufficialmente le giocatrici e lo staff tecnico della Seap Pallavolo Aragona allo stadio Esseneto di Agrigento, domenica, alle 15, per assistere alla gara contro la Folgore di Castelvetrano.

