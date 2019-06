Calcio a 5, il Futsal Canicattì segna il primo colpo di mercato

Il Futsal 5 Canicattì porta a casa il primo colpo di mercato ingaggiando il top player Vincenzo Madonia. Il giocatore palermitano va a rafforzare la rosa di mister Jack Giardina, che dopo la riconferma in toto dei giocatori della stagione passata, adesso può puntare in alto anche nel prossimo campionato di serie C1 di calcio a 5.

Vincenzo Madonia classe 1988 ha un passato calcistico illustre che lo ha visto gareggiare anche nel campionato nazionale di A con il Putignano. Nella sua prestigiosa carriera è stato protagonista in A2 con il Catania C5, Atletico Palermo, nel 2011 Sporting club San Cataldo in serie C1, con il trasferimento a metà campionato ad Acireale in serie A2 , e poi in serie B con lo Sporting Mazarese, e nel 2013 sempre in B con Città di Villafranca che ha lasciato per approdare nella formazione palermitana del Wisser Club in serie C1 con la quale ha conquistato la promozione in serie B.