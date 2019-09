Calcio di Eccellenza, esordio casalingo per l'Akragas: subito derby fra Pro Favara e Canicattì

L'Akragas di Corrado Mutolo debutta in casa contro il Mazara: l'appuntamento, dopo il ripescaggio estivo in Eccellenza, è in programma il 15 settembre, alle 15,30, allo stadio Esseneto.

La prima giornata del principale torneo regionale prevede subito un derby fra Pro Favara e Canicattì. Prima trasferta per la squadra del capoluogo, sette giorni più tardi, a Monreale.

Cinque le squadre agrigentine di Promozione, tutte inserite nel girone A. Si tratta di: Empedoclina, Casteltermini, Sciacca, Gattopardo e Kamarat.