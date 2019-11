L'Akragas non risente del "caso Mutolo": due a zero in casa dello Sporting Vallone

L'Akragas continua la marcia e non si lascia distrarre dalle improvvise dimissioni del suo allenatore Corrado Mutolo: la formazione agrigentina, affidata al vice Francesco Nobile, si impone per due reti a zero sul campo dello Sporting Vallone.

Di Gambino e Caronia le reti del successo che non servono, però, per accorciare in classifica dalla capolista Dattilo che si è imposta col risultato di tre a uno contro la Parmonval.