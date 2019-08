Via libera dalla federazione al cambio di nome: nasce l'Akragas 2018

È arrivata dalla federazione l'autorizzazione ufficiale del cambio di denominazione da Olimpica Akragas ad Akragas 2018. La Figc ha concesso il cambio di denominazione sociale della società del presidente Giovanni Castronovo che dichiara: “Ringrazio di cuore il presidente della Lega nazionale dilettanti della Sicilia, Santino Lo Presti, per l'impegno e l'interessamento verso i vertici della Figc. Era importante per noi e per i tifosi che la squadra ritornasse a chiamarsi solamente col nome Akragas".

Nel frattempo la formazione biancoazzurra continua la preparazione in vista del triangolare di domenica allo stadio Esseneto di Agrigento. La squadra di Corrado Mutolo sfiderà il Sant'Agata (girone B di Eccellenza) e lo Sciacca, neo promosso in Promozione.

Il triangolare è dedicato alla memoria dell'ex dirigente dell'Akragas Giovanni Alessi, morto tragicamente nell'ottobre del 2013. All'Esseneto saranno presenti i familiari di Giovanni Alessi. Ad aprire il memorial "Giovanni Alessi", alle ore 17, saranno Akragas e Sant'Agata. A seguire gli altri incontri. Ciascuna gara avrà un tempo di gioco dalla durata di 45 minuti. Il triangolare sarà preceduto dalla presentazione ufficiale ai tifosi e alla stampa della nuova Akragas. L'appuntamento è alle ore 16:30. L'ingresso allo stadio Esseneto è gratuito.