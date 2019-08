Nuovo colpo di mercato dell'Akragas, ingaggiato Sebastiano Paterniti

Nuovo colpo di mercato dell’Akragas per il prossimo campionato di Eccellenza.

La società ha infatti ingaggiato il portiere Sebastiano Paterniti, classe 1989, ex Città di Messina in serie D. Il nuovo estremo difensore biancazzurro oggi pomeriggio, dopo la firma dello lista allo stadio Esseneto, in presenza del direttore generale Gero Bruccoleri e del direttore sportivo, Ernesto Russello, ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Sebastiano Paterniti è cresciuto nelle giovanili del Fc Messina. Nella sua lunga e intensa carriera ha indossato le maglie di Milazzo, Due Torri e Comacchio Lidi in serie D e Camaro, Orlandina, Rossanese e Rocca di Caprileone in Eccellenza