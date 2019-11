Verso Akragas - ProFavara, è giornata biancazzurra: curva gratis per i giovanissimi

L’Akragas prepara al meglio il derby contro la ProFavara. La società agrigentina ha indetto la giornata biancazzurra. Inoltre, l’Akragas, ha fatto sapere di volere dar vita ad una promozione speciale dedicata ai giovanissimi. Nel dettaglio, in occasione della sfida in programma domenica 11 novembre, alle ore 15, presso lo stadio Esseneto di Agrigento, gli abbonamenti e ingressi di favore sono di fatto sospesi.

Inoltre, Giovanni Castronovo, sempre in occasione dell’atteso e sentito derby agrigentino con la Pro Favara, ha deciso di promuovere l’iniziativa intitolata “L’Akragas nelle scuole” che consiste nel favorire l’ingresso gratuito in curva sud degli studenti fino a 17 anni di età con un accompagnatore che pagherà il biglietto d'ingresso solamente 3 euro, rispetto ai 5 euro previsti per il settore curva sud. Chi vorrà aderire all’iniziativa dovrà consegnare la lista, con il numero completo dei partecipanti e ritirare i relativi biglietti, nel solo giorno di venerdì 9 novembre dalle ore 15 alle 17 presso la segreteria dello stadio Esseneto.

Il presidente Giovanni Castronovo afferma: "L’iniziativa “l’Akragas nelle scuole' si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare i giovani alla principale squadra di calcio della città di Agrigento. La sfida contro la Pro Favara è molto sentita e intendiamo portare più gente possibile allo stadio per sostenere la squadra in questa delicata e importante partita. Colgo l’occasione per invitare tutti gli studenti e non solo che verranno a vedere il derby ad indossare qualcosa di bianco o di azzurro per colorare la curva con i colori dell’Akragas".