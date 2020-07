Akragas, De Rosa è il responsabile del settore giovanile: firmano in tre

L’ Asd Akragas continua le operazioni di mercato in vista della prossima stagione sportiva. Le ultime mosse del direttore sportivo Ernesto Russello riguardano altre tre conferme nella rosa a disposizione del neo allenatore Francesco Di Gaetano.

La società della presidente Sonia Giordano ha raggiunto l’accordo con tre giovani di assoluto valore tecnico – agonistico che si sono ben distinti nell’ultima stagione.

Vestiranno ancora la maglia biancoazzurra il portiere Fabio Marzino (classe 2001), il difensore Giorgio Sodano (classe 2002) e il centrocampista Pietro Incardona (classe 2001). Sono al momento 6 i giocatori confermati dal club akragantino che recentemente ha raggiunto l’accordo con i difensori Alfonso Cipolla, Giuseppe Ferrante ed il centrocampista Samuele La Rocca.

Dino De Rosa torna in biancazzurro

La società ha affidato l'incarico di responsabile del settore giovanile a Dino De Rosa, ex calciatore biancazzurro negli anni 90. Dino De Rosa, recentemente, ha allenato la formazione Under 15 Nazionale dell'Akragas, quando lo stesso club militava in Lega Pro. Ed ancora, il tecnico originario di Cava de' Tirreni ha allenato i biancoazzurri nella stagione 2010/2011 in Eccellenza.