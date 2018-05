Akragas, è la "saga" degli addii: Danese, Scrugli e Vono salutano Agrigento

L’Akragas dopo aver chiuso con un record in negativo il campionato di LegaPro, vede andare via tutti i big. Una situazione inevitabile, figlia della retrocessione e degli zero punti in classifica.

Scrugli e Vono con le valige in mano, hanno salutato Agrigento. “E’ stata una stagione difficile – ha scritto l’ormai ex capitano Vono. Questa città in due anni mi ha dato molto. Arrivederci Agrigento, chissà forse un giorno ci rincontreremo”.

Ai saluti anche il difensore, Danese: “Grazie per le emozioni. Agrigento ti porterò sempre nel mio cuore". Poche certezze per il futuro dell'Akragas, ed una sola trattiva che tiene banco: quella con gli iraniani.