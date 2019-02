Calcio a 5, il Futsal Canicattì è uno schiacciasassi: quinta vittoria di fila

Continua a vincere il Futsal Canicattì 5. I ragazzi allenati da mister Jack Giardina, hanno riportato la quinta vittoria di fila nel campionato di calcio A5 serie C2 girone A tra le mura amiche del palazzetto "Saetta-Livatino" di Canicattì.

La squadra ha battuto la formazione del Bisaquino di mister Carmelo Gennuso per 16 -7 in una gara spettacolare ricca di goal che ha divertito i molti tifosi sugli spalti. Le reti sono state realizzate da Sirone (6), Daino (4), Provvidenza (2), Fontana (2), Ilardo e Isgrò. "Sono soddisfatto della vittoria della mia squadra - dichiara mister Giardina - ma soprattutto perché i ragazzi hanno sfruttato i movimenti e i calci piazzati provati in allenamento che ci hanno permesso di avere una marcia in più". Raggiante il presidente Enzo Urso che vede la propria compagine sempre più protagonista in campionato, consolidando il secondo posto solitario in classifica ed inseguendo la capolista, la Alqamah Alcamo.