Torneo di micro calcio a 5 "don Fausto Curto D’Andrea": ecco i vincitori

Torneo di micro calcio a 5 "don Fausto Curto D’Andrea", ieri al palazzetto dello sport “Saetta e Livatino” di Canicattì.

L’evento, organizzato dalla Asd "Al Qattà sporting club di Canicattì" è stato patrocinato dalle polisportive Giovanili Salesiani. A vincere per la categoria "mini" è stata la Asd "Volley Stars", mentre, per la categoria "micro" il primo posto è andato alla "Asd La Riesina" di Filippo Baldi. Buon risultato per la scuola calcio dell’"Al Qattà" che si è piazzata al secondo posto per la categoria “mini”, perdendo la finale con i campioni, e nel gradino più basso del podio per la categoria “micro”.

Alla giornata erano presenti le autorità cittadine e i dirigenti provinciali e regionali delle polisportive giovanili salesiane. La giornata di sport, nel ricordo di don Curto, si è conclusa presso l’oratorio don Bosco con il pranzo e con i giochi in cortile.