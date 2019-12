L'Akragas Futsal ospita il Mascalucia, il big match allo Sport Village

Decima giornata per il girone H della serie B di calcio a cinque, con l’Akragas Futsal che ospita allo Sport Village di Agrigento il Mascalucia C5. Settimana intensa quella vissuta dai ragazzi di Castiglione che reduce dalla bella vittoria a Rosolini contro l’Arcobaleno Ispica che cercheranno di regalare una bella prestazione nell’ultima in casa per questo 2019 ricco di soddisfazioni. La gara si presenta come una sfida molto equilibrata tra due formazioni giovani che fanno della fisicità il proprio punto di forza. Arbitri dell’incontro saranno iignori Certa di Marsala e Inserra e Fonti di Caltanissetta, fischio di inizio programmato per le ore 17:00.

Completano il turno:

Agriplus - Città di Cosenza

Ecosistem Lamezia Terme - Pro Nissa

Gear Sport - Arcobaleno Ispica

Siac Messina - Polisportiva Futura

Riposa il Bovalino C5.

