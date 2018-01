Via vai oggi in casa Akragas. I biancazzurri salutano due giocatori importanti, si tratta di Bruno Vicente e Filippo Franchi. Il primo è pronto ad accasarsi alla Juve Stabia, l’attaccante romano torna nella Capitale. L’Akragas lavora in uscita, Di Napoli è Milano per provare a concludere diverse trattative.