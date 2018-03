Nuova "batosta" per l'Akragas, Criaco senza drammi: "Sconfitta che può starci"

L’Akragas incassa una nuova sconfitta, in sala stampa alla prima da “titolare” in panchina, Leo Criaco non fa drammi. “Abbiamo giocato contro una buona squadra. Questa sconfitta ci può stare. La Sicula Leonzio – commenta Criaco - è una squadra che ha fatto buon possesso palla. Nella valutazione di una squadra si calcola tutto, anche quello che stiamo passando. Ognuno di noi cerca di fare quello che può. Nell’analizzare la partita da parte di entrambe le squadre non ci sono stati tantissimi tiri in porta”. I biancazzurri ieri al “De Simone” hanno perso due a zero contro la Sicula Leonzio.