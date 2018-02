La Fortitudo prepara la sfida contro Tortona, Ciani: "Il pubblico? Spesso resto deluso"

Coach Franco Ciani presenta la sfida interna contro Tortona. La partita è valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. La gara si giocherà domenica, al PalaMoncada di Porto Empedocle, palla a 2 alle 18.

"E’ chiaro - commenta Ciani - che la componente risultato inizia ad essere necessaria. Non è possibile pensare di giocare una brutta partita e poi vincere ugualmente. Tortona è una squadra di grande qualità. Dobbiamo abbinare una crescita nella qualità del nostro gioco, a quello che è il nostro obiettivo principale: vincere. Tortona ha grande talento offensivo, questo sicuramente ci obbligherà ad allungare la difesa ed a non concedere tiri facili".

Ciani aggiunge: "Metteremo tutte le nostre energie e le nostre forze. Abbiamo bisogno di supporto e di calore per corroborare certezze che gli ultimi risultati hanno incrinato. Dobbiamo avere grande controllo della partita, per non concederei dei break ai nostri avversari. Pubblico agrigentino? Mi aspetto sempre molto e spesso rimango deluso. La squadra ha bisogno di un supporto e di una giusta partecipazione. La Fortitudo è un patrimonio della città. Difendere tutto questo deve essere un piacere per tutti quanti”.