"Ho toccato la palla", fair play di Easley della Fortitudo Agrigento: il PalaFantozzi si alza in piedi

“Ho toccato palla, sono stato io”. Tony Easley, centro della Fortitudo Agrigento, si è reso protagonista – oltre che per una prestazione importante – anche di un gesto che ha raccolto applausi. Easley, americano, ha ammesso di avere toccato palla e l’arbitro – che inizialmente aveva concesso rimessa ad Agrigento – ha cambiato decisione, grazie al fair play del biancazzurro.

Tutto questo è accaduto nel derby tra l’Orlandina e la Fortitudo Agrigento. Il PalaFantozzi, palazzetto di Capo d’Orlando, si è alzato in piedi per applaudire il gesto di Tony Easley. I tifosi paladini hanno elogiato le gesta dell’americano di Agrigento. Un tributo per lui e per un fair play che tanto fa bene allo sport. I biancazzurri allenati da coach Cagnardi sono riusciti a vincere contro la squadra di Sodini, guadagnando così punti preziosi.