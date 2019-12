Torneo di calcio, i "Pulcini 2009" dell'Athena dominano e trionfano al "South Academy Cup"

Hanno dominato - vincendo sette partite su sette - l'intero torneo. E ci hanno creduto anche nonostante le difficoltà incontrate dalla semifinale in poi. I "Pulcini 2009" dell'Athena, per incoraggiarsi a vicenda, hanno ripetutamente canticchiato o semplicemente sussurrato quello che è l'inno della loro squadra: "Tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore: l'Athena torna campione ...". Parole che sono diventate una vera e propria filosofia di vita calcistica. E che nella seconda edizione del "South Academy Cup" (organizzato dall'Accademia Atalanta), svoltosi ad Avola da venerdì a domenica, sono state veramente da sprone per i "Pulcini 2009". I piccoli calciatori nerazzurri - caparbiamente guidati da mister Giovanni Sorce - stringendo i denti sono riusciti ad imporsi, in finale, sulla Mediterranea. E lo hanno fatto ai calci di rigore. "Al termine di un percorso esaltante, dimostrando una buona organizzazione ed evidenziando ottime individualità" - per come ha scritto la scuola di calcio Athena - .

Alzare la coppa al cielo, per i "Pulcini 2009" ha avuto, dunque, un'importanza maggiore: hanno tenacemente sconfitto le inattese difficoltà - dimostrando platealmente di saper essere squadra - e si sono confermati campioni in carica. Lo scorso anno, infatti, sempre contro la Mediterranea avevano primeggiato in finale.

L'Athena ha conquistato - sempre nello stesso torneo organizzato dall’Accademia Atalanta - anche un secondo posto. La categoria under 14, guidata da mister Sossio Aruta, dopo un avvio complicato delle prime partite, è stata sconfitta in finale contro il Katane’ Soccer con il risultato di 3-0, dopo aver battuto in semifinale il quotato Camaro Academy per 3-1.

Fra i "Pulcini 2009", Sebastiano Gennaro ha ricevuto il premio di "Miglior portiere".