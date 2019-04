L'Athena calcio da Firetto, i piccoli eroi incontrano il sindaco della città

Momento di grande orgoglio, oggi pomeriggio, per I piccoli campioni della scuola calcio Athena che sono stati ricevuti ufficialmente dal sindaco Lillo Firetto presso la sala di rappresentanza, al secondo piano del palazzo comunale di piazza Pirandello. Il primo cittadino di Agrigento ha voluto conoscere e salutare personalmente i "pulcini", vincitori del torneo regionale, che prossimamente saranno a Forte dei Marmi per disputare il torneo nazionale in rappresentanza della Sicilia e i ragazzi della Omnia Phonix vincitori del torneo nazionale di calcio a 5 "Gatorade". Questi ultimi, come ha spiegato al sindaco il mister Giovanni Sorce, sono in partenza per la Spagna dove disputeranno il torneo internazionale "Gatorade" in rappresentanza dell'Italia contro 23 rappresentative calcistiche di altrettante nazioni. Entrambe le squadre appartengono alla scuola calcio Athena. Al termine foto-ricordo con il sindaco e consegna del gagliardetto.

