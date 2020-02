Asd Atletica Rosamaria, corsa in maschera ad Acireale: ecco gli altri appuntamenti

È partito col "botto" il Granx Prix Regionale siciliano 10 km su strada con numeri di alto livello sulla partecipazione. Dopo l'esordio di Sciacca con 600 partecipanti, nella giornata di domenica si è corso la seconda gara del calendario ad Acireale con circa 800 partecipanti in contesto e in una attimosfera carnevalesca e di festa.

Adesso toccherà a Castelbuono domenica 8 marzo per la terza gara del calendario. In gara, ancora una volta, la società di Palma di Montechiaro Asd Atletica Rosamaria sarà presente. Il team è in attesa della propria gara del 3 maggio nella città del Gattopardo dove c'è attesa per i preparativi, utili alla quinta prova del Grand Prix Regionale.