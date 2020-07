Calciomercato, l'Asd Al Qattà piazza il colpo: ecco il "gioiellino" Samuele La Rocca

L'Asd Al Qattà sporting club ha perfezionato l'ingaggio del giovane Samuele La Porta classe 2004. Il neo arrivato entrarà nel roster dell'associazione sportiva canicattinese come under. Il tesseramento del giovane canicattinese è stato fortemente voluto dal dirigente Guagliano che seguirà come accompagnatore i giovani che sono in rosa. "Samuele è un ragazzo per bene e di sani principi, lo conosco fin da piccolino e l'ho seguito nelle sue evoluzioni nelle giovanili della ASD Canicattì Calcio quando andavo a vedere le gare degli allievi".

Queste le parole del dirigente accompagnatore Salvatore Guagliano. "La società punta alla valorizzazione e alla crescita dei giovani non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma sopratutto nella maturazione umana. I ragazzi per noi devono essere non un punto di arrivo, per essere inseriti nelle distinta della prima squadra come under, vista l'obbligatorietà nel campionato regionale di Serie C2, ma devono essere un punto di partenza per creare giovani atleti che possano portare l'Al Qattà in alto e che possano essere protagonisti nella loro vita sperando di valorizzarli per traguardi più ambiziosi" così commenta il mister Calabrò.